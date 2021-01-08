نجح فريق الباطن في التعادل مع نظيره الهلال إيجابياً بهدفين لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

وتقدم الهلال سريعاً في الدقيقة 24 بهدف سجله لاعبه محمد كنو ثم تعادل يوسف الجبلي للباطن في الدقيقة 35 قبل أن يختتم بافيتيمي غوميز الشوط الأول بهدف ثانٍ للهلال في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني تعادل ريناتو شافيز سريعاً للباطن في الدقيقة 61 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وفق “أخبار 24”.

وتُعد هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يتعادل فيها الهلال بعد التعادل أمام الشباب والاتحاد في الجولتين الماضيتين بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى النقطة 25 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما رفع الباطن رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ 12.

الهلال والباطن

الهلال والباطن

الهلال والباطن

الهلال والباطن

الهلال والباطن

الهلال والباطن

الهلال والباطن

الهلال والباطن