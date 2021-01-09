أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون مساء اليوم السبت هويتها الجديدة والدورة البرامجية التلفزيونية التي تعد الأضخم في تاريخها، مع مجموعة برامج متنوعة تلبي أذواق المشاهدين، وذلك تحت شعار “تستاهل الحب.. السعودية”.
وكان وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي قد هنأ بهذه المناسبة العاملين في الهيئة على حماسهم وجهدهم وروحهم الجديدة، وحرصهم على تطوير المحتوى الإعلامي، مشيرا إلى أن رحلة التطوير مستمرة ولا تقف أبدا.
وتضم الدورة البرامجية الجديدة الوثائقي “رجال عبدالعزيز”، ويرصد حكايات وتفاصيل دقيقة في شخصية الملك المؤسس، وبرنامج “يقول” الذي يتناول أبرز محطات الشعر السعودي، وبرنامج “الموقف” ويقدمه طارق الحميد، و”ناس لوجيا”، ويعتمد على تقصي المنتج الإنساني الشعبي الفريد غير الرائج.
كما تضم برنامج “أوسمة”، وهو عبارة عن سلسلة وثائقية درامية عن الفائزين بالأوسمة السعودية، وبرنامج “المشروع” عن أهم المشروعات السعودية الضخمة، وبرنامج “الأرض والبشر” وهو وثائقي يُصوَّر في مختلف مناطق ومدن المملكة ثم برامج “رحال” و”ريشة” و”بدون كلافة” و”العبقري الصغير” و”اسأل السعودية” و”1000 ميل” و”في العلن” و”كشتة خالد” ويقدمه الفنان خالد عبدالرحمن وغيرها من البرامج.
لحظة كشف الستار عن الهوية الجديدة #تستاهل_الحب_السعودية، وإطلاق الدورة البرامجية الجديدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون 2021. pic.twitter.com/ANLAXAY9Iu
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 9, 2021
#رجال_عبدالعزيز برنامج سلسلة وثائقية .. بدايةً من توحيد المملكة ووصولًا إلى صناعة اقتصاد غير مجرى التاريخ.🇸🇦
انتظرونا على قناة السعودية.#تستاهل_الحب_السعودية pic.twitter.com/WbW0YKtO1p
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 9, 2021
برنامج #العبقري_الصغير على قناة السعودية..
برنامج يعنى بتسليط الضوء على أطفال يتمتعون بقدرات ذهنية لافتة أو إلمام معرفي بمجال معين. ستتضمن كل حلقة مقدمة ثم فقرات مع المشتركين الأطفال، يقدمه الفنان/ يوسف الجراح.#تستاهل_الحب_السعودية pic.twitter.com/qQe2QJiGA5
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 9, 2021
وفق “أخبار 24”.