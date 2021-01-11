شاهد.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي لبحث آخر المستجدات الإقليمية

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الأحد)، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو؛ وذلك لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
واستعرض اللقاء، أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات.
وحضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس ديوان وزارة الخارجية الإيطالية ايتوري فرانشيسكو، والسفير الإيطالي لدى المملكة روبيرتو كانتوني.
سمو #ولي_العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي، ويستعرضان أوجه العلاقات #السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/JJNdOSaMR9
— وزارة الإعلام (@media_ksa) January 10, 2021
وفق “أخبار 24”.