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أخبار محلية > شاهد.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي لبحث آخر المستجدات الإقليمية
11/01/2021   8:41 ص

شاهد.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي لبحث آخر المستجدات الإقليمية

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الأحد)، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو؛ وذلك لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية. 

واستعرض اللقاء، أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات. 

وحضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس ديوان وزارة الخارجية الإيطالية ايتوري فرانشيسكو، والسفير الإيطالي لدى المملكة روبيرتو كانتوني. 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي لبحث آخر المستجدات الإقليمية

أخبار محلية
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