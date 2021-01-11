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أخبار محلية > الأمير محمد بن سلمان: تكلفة البنية التحية لمشروع “ذا لاين” بين 100 و200 مليار دولار
11/01/2021   8:41 ص

الأمير محمد بن سلمان: تكلفة البنية التحية لمشروع “ذا لاين” بين 100 و200 مليار دولار

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أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن تكلفة البنية التحتية لمشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم سوف تكون بين 100 إلى 200 مليار دولار. 

وقال الأمير محمد بن سلمان،  إن العمود الفقري للاستثمار في مشروع “ذا لاين” سيأتي من دعم الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات. 

ولفت إلى أن إعلان مشروع “ذا لاين” في هذا الوقت تحديداً يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الثلاث سنوات الماضية، موضحاً أن المشروع سيكون متكامل تقنياً مع جميع الأنظمة داخل المدينة.  وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن المشروع سيكون ثورة حضارية للإنسان، وسيحدث ثورة في مجال الحفاظ على الطبيعة من خلال ما يتميز به من مقومات تجعله صديقاً للبيئة. 

الأمير محمد بن سلمان: تكلفة البنية التحية لمشروع “ذا لاين” بين 100 و200 مليار دولار

أخبار محلية
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