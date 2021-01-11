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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤولة بـ”الصحة العالمية”: أخذ لقاح “كورونا” عبر الأنف يُعطي مناعة مختلفة
11/01/2021   8:43 ص

بالفيديو.. مسؤولة بـ”الصحة العالمية”: أخذ لقاح “كورونا” عبر الأنف يُعطي مناعة مختلفة

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أوضحت مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتورة حنان بلخي، أن الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد عبر الأنف يُعطي مناعة مختلفة. 

وقالت إن أخذ بعض اللقاحات من خلال الأنف أو الجهاز التنفسي الأعلى يُساعد في تكوين مضادات حيوية قد لا يمكن الحصول عليها من خلال التطعيم بالحقن العضلي. 

وأضافت في مداخلة مع قناة “العربية”، أن تحديد مدى حاجة الجسم لجرعات أخرى من لقاح ضد فيروس “كورونا” بعد عام أو اثنين من التطعيم الأول يحتاج إلى دراسة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه لا يمكن حالياً تحديد مدى الحاجة إلى التجديد في تركيب التطعيم ضد الفيروس من عدمه بالمستقبل. 

 

بالفيديو.. مسؤولة بـ”الصحة العالمية”: أخذ لقاح “كورونا” عبر الأنف يُعطي مناعة مختلفة

أخبار محلية
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