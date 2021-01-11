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أخبار محلية > “أمين الشرقية”: 3 أسباب كانت تؤدي لانهيار الأنفاق خلال هطول الأمطار (فيديو)
11/01/2021   8:41 ص

“أمين الشرقية”: 3 أسباب كانت تؤدي لانهيار الأنفاق خلال هطول الأمطار (فيديو)

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كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن أسباب انهيار الأنفاق أثناء هطول الأمطار في الماضي، مبيناً أن الأمانة وضعت كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب هذا الأمر في المستقبل. 

وقال الجبير خلال لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن هناك 3 أسباب كانت تؤدي لانهيار الأنفاق خلال هطول الأمطار وهي ضعف طاقة المضخات داخل الأنفاق بسبب سوء الصيانة وغيرها، ووقوع حدث سريع لم ينتبه له العاملين في الصيانة مثل انسداد المضخات.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن السبب الثالث يتعلق بعدم وجود إجراءات سريعة تتعلق بإغلاق النفق في حال الحاجة لذلك، موضحاً أن تلك الأمور تم تلاشيها من قبل الأمانة حيث عملت على تركيب بوابات إلكترونية بالأنفاق تُغلق آلياً في حال تجاوز ارتفاع المياه داخل النفق 10 سم.

 

“أمين الشرقية”: 3 أسباب كانت تؤدي لانهيار الأنفاق خلال هطول الأمطار (فيديو)

أخبار محلية
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