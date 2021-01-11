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أخبار المناطق > بلغت قيمة المسروقات 1.2 مليون ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بـ3 وافدين تورطوا في اقتحام وسرقة المتاجر والمخازن
12/01/2021   1:55 ص

بلغت قيمة المسروقات 1.2 مليون ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بـ3 وافدين تورطوا في اقتحام وسرقة المتاجر والمخازن

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الإثنين)، القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في اقتحام وسرقة المتاجر والمخازن والمستودعات، وتُقدر قيمة المسروقات بمبلغ 1.2 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وتمثلت جرائمهم في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات وكسر الأقفال الخارجية لها وسرقة ما تحويه من بضائع وممتلكات.وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

بلغت قيمة المسروقات 1.2 مليون ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بـ3 وافدين تورطوا في اقتحام وسرقة المتاجر والمخازن

أخبار المناطق
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