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اخبار رياضية > “لجنة الانضباط” تصدر عددا من القرارات.. بينها إيقاف العويس مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال
13/01/2021   6:48 م

“لجنة الانضباط” تصدر عددا من القرارات.. بينها إيقاف العويس مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء) إيقاف لاعب النادي الأهلي محمد العويس مباراتين رسمية وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي بعد ثبوت مخالفة العويس للمادة (48-2-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وفقاً لتقرير مراقب مباراة القادسية أمام الأهلي.

كما قررت إيقاف مسؤول نادي القادسية خالد المرشود 3 مباريات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لتلفظه بألفاظ مسيئة لأحد لاعبي الفريق الأهلي، وإيقاف مسؤول نادي القادسية محمد الصالح مباراة واحدة وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال لإساءته لأحد لاعبي الفريق الأهلي.

وألزمت اللجنة نادي الفيصلي بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراتهم أمام أبها وفقاً لتقرير مراقب المباراة. وفق “أخبار 24”.

كما ألزمت نادي الحزم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبيه على إنذارات أثناء المباراة، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وأكدت اللجنة أن القرارات السابقة غير قابلة للاستئناف، وذلك وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

“لجنة الانضباط” تصدر عددا من القرارات.. بينها إيقاف العويس مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال

اخبار رياضية
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