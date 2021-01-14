في غياب “ميسي”.. ركلات الترجيح تؤهل برشلونة لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال سوسيداد

نجح فريق برشلونة في التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه بركلات الترجيح على ريال سوسيداد، في المباراة التي غاب عنها قائد برشلونة ليونيل ميسي بسبب الإصابة.
تقدم برشلونة في المباراة بالهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق فرينكي دي يونغ، وأحرز ريال سوسيداد هدف التعادل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء نفذها أويار زابال.
ولعب الفريقان شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، لم يسفرا عن أي تغير في النتيجة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها برشلونة بعد تألق حارسه الألماني تير شتيغين. وفق “أخبار 24”.
وسيواجه برشلونة في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد وأتليتيك بيلباو التي ستقام اليوم (الخميس)، فيما ستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.
هدف #برشلونه الأول بصوت المعلق حماد العنزي.
#برشلونه_ريال_سوسيداد #السوبر_الاسباني 🏆 🇪🇸 pic.twitter.com/7yJS2uijoI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2021
الهدف الأول لـ #ريال_سوسيداد بصوت المعلق ” حماد العنزي “#برشلونه 1 : 1 #ريال_سوسيداد
#برشلونه_ريال_سوسيداد #السوبر_الاسباني 🏆 pic.twitter.com/1JO3b6UF2U
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2021
الركلات الترجيحيه لمباراة #برشلونه_ريال_سوسيداد
#السوبر_الاسباني 🏆 pic.twitter.com/vRkoknuKtz
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2021