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اخبار رياضية > في غياب “ميسي”.. ركلات الترجيح تؤهل برشلونة لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال سوسيداد
14/01/2021   11:21 ص

في غياب “ميسي”.. ركلات الترجيح تؤهل برشلونة لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال سوسيداد

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نجح فريق برشلونة في التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه بركلات الترجيح على ريال سوسيداد، في المباراة التي غاب عنها قائد برشلونة ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

تقدم برشلونة في المباراة بالهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق فرينكي دي يونغ، وأحرز ريال سوسيداد هدف التعادل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء نفذها أويار زابال.

ولعب الفريقان شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، لم يسفرا عن أي تغير في النتيجة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها برشلونة بعد تألق حارسه الألماني تير شتيغين. وفق “أخبار 24”.

وسيواجه برشلونة في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد وأتليتيك بيلباو التي ستقام اليوم (الخميس)، فيما ستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

في غياب “ميسي”.. ركلات الترجيح تؤهل برشلونة لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال سوسيداد

اخبار رياضية
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