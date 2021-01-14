بالفيديو.. وفـاة اللواء “النفيعي” قائد القوات الخاصة التي طهرت الحرم المكي من جماعة “جهيمان”

توفي اللواء محمد بن زويد النفيعي أمس (الأربعاء)، قائد القوات الخاصة التي طهرت المسجد الحرام من سيطرة جماعة جهيمان العتيبي، عام 1400 هـ (1979م).
ويعد اللواء النفيعي من أبرز وأشهر الشخصيات التي مرت في تاريخ الجيش السعودي، حيث كانت حياته مكللة بالنجاح والإنجازات العظيمة، بذل فيها الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والمواطن.
الراحل ولد في مكة المكرمة عام 1364 هـ وعاش طفولته بها، ولعب في بداية نشأته في نادي الوحدة بمكة المكرمة وحصل على العديد من الميداليات. وفق “أخبار 24”.
وانتقل للعيش بمدينة الرياض بعد التحاقه بالجيش السعودي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، وعرف عنه كذلك حبه للشعر وحب الأدب العربي.
فيديو | اللواء #محمد_بن_زويد_النفيعي يغادر الحياة بعد أن خلد اسمه ضمن الرجال الذين طهروا الحرم المكي عام 1979#الإخبارية2 pic.twitter.com/X5PqFZPBoq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2021