المقهوي: أظهرنا شيئاً بسيطاً من أهلي زمان أمام الهلال

قال لاعب الأهلي، حسين المقهوي، إنهم لم يلعبوا في المباريات الماضية بهويتهم وشخصيتهم المعتادة بل كانوا مهزوزون.
وأضاف المقهوي، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية عقب مباراتهم أمام الهلال:”أظهرنا شيئاً بسيطاً من أهلي زمان، وعلى المستوى الشخصي قدمت مباراة جيدة بعد انقطاع عن المشاركة في آخر 8 مواجهات، ومتى احتاجني المدرب فأنا جاهز لخدمة الفريق”.
وتابع لاعب الأهلي:”تميزنا أمام الهلال يعود للروح القتالية وأننا كنا على قلب واحد، وكنا نتمنى الفوز لكن الحظ لم يحالفنا رغم سيطرتنا على أغلب فترات المباراة وإهدار الكثير من الفرص الخطيرة”. وفق “أخبار 24″.
وأتم المقهوي تصريحاته بالإشارة إلى أن فريقه مازال في المنافسة، مضيفاً:”المنافسة ستكون قوية وشرسة بالدور الثاني، ونسعى للتحسن لتحقيق الانتصارات”.