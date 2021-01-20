نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “وقاية”: هذه الأطعمة الأنسب لمرضى الضغط والقلب والأوعية الدموية
20/01/2021   2:38 م

“وقاية”: هذه الأطعمة الأنسب لمرضى الضغط والقلب والأوعية الدموية

+ = -
716

وجه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم (الأربعاء) نصيحة للمصابين بضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودعا المركز هذه الفئة من المرضى لشراء المنتجات الغذائية الغنية بالألياف الغذائية وفيتامين د، والكالسيوم، والبوتاسيوم، على أن تكون نسبتها 20% أو أكثر في الملصق الغذائي.

كما نصحت بشراء المنتجات الغذائية التي تحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة، والصوديوم، والسكريات المضافة على أن تكون نسبتها 5% في الملصق الغذائي. وفق “أخبار 24”.

“وقاية”: هذه الأطعمة الأنسب لمرضى الضغط والقلب والأوعية الدموية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132847.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.