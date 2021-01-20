“وقاية”: هذه الأطعمة الأنسب لمرضى الضغط والقلب والأوعية الدموية

وجه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم (الأربعاء) نصيحة للمصابين بضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ودعا المركز هذه الفئة من المرضى لشراء المنتجات الغذائية الغنية بالألياف الغذائية وفيتامين د، والكالسيوم، والبوتاسيوم، على أن تكون نسبتها 20% أو أكثر في الملصق الغذائي.
كما نصحت بشراء المنتجات الغذائية التي تحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة، والصوديوم، والسكريات المضافة على أن تكون نسبتها 5% في الملصق الغذائي. وفق “أخبار 24”.
تعرف على الخيارات الأنسب لمصابي #ضغط_الدم_المرتفع أو #أمراض_القلب_و_الاوعية_الدموية من خلال قراءة #الملصق_الغذائي#السنة_الدولية_للفواكه_والخضروات #FruitsVegYear #IYFV2021 #وقاية 🍅🍊🍋🥬 pic.twitter.com/VWvd2IzdUE
— المركز الوطني للـ وقـ ـايـ ـة من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) January 20, 2021