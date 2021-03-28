بالصور.. تكريم للطلاب المتميزين والمتفاعلين في مادة التربية البدنية في متوسطة الإمام أبي حنيفة بالخرج

تم في يوم الإربعاء الموافق ١١ / ٨ / ١٤٤٢ه تكريم للطلاب المتميزين والمتفاعلين في مادة التربية البدنية في متوسطة الإمام أبي حنيفة بإشراف قائد المدرسة فهد محمد أبالحسن ووكيل المدرسه عبدالله سرحان القحطاني ومعلم الماده عبدالله علي القعيط وتم تكريم الطلاب وهم :
أول متوسط
فيصل عبدالله رخيص العنزي
سعد مطلق فهيد الدوسري
عبدالله سلمان أحمد الشهري
عبدالله نايف مطير العنزي
عبدالمجيد عماش سلامه العنزي
عماد نايف منيزل العنزي
محمد ناصر سند العنزي
نواف عايد عشوي العنزي
ياسر خالد مشعان العنزي
خالد سالم عوده العنزي
خالد محمد مقعد الجهمي
رائد رجعان مران العنزي
راكان نايف خليف العنزي
مشاري فيصل مقبول هزازي
مشعل عايد سهيل العنزي
نواف محمد مياح العنزي
ياسر عبدالرحمن يحيى عتين
يزن مفرح ثويني العنزي
ثاني متوسط
أسامه طلال حامد العنزي
زياد معيض سليمان العنزي
فراس بدر سعيد الغامدي
نواف عايد جزاع العنزي
بسام سالم عشوي العنزي
راكان فهد مطر العنزي
عبدالله محمد عيسى عطيف
فيصل خالد سلمان العنزي
فيصل علي بطمان العنزي
سفيان احمد صالح الغيثار
عبدالرحمن مشحن كنعان العنزي
فهد عبدالعزيز رخيص العنزي
ثالث متوسط
محمد علي هادي القحطاني
نواف فواز البشري العنزي
وليد خالد عواض القرشي
يزيد مطيران العنزي
صالح عبدالله ضيف الله المطيري