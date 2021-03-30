رئاسة الحرمين تستعد لموسم رمضان بخطط وبرامج تشغيلية تراعي الإجراءات الاستثنائية

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لموسم رمضان المبارك، عبر خطط تشغيلية وبرامج تنظيمية تراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.
وأكدت الرئاسة حرصها على تطبيق كافة التدابير الوقائية خلال موسم رمضان لهذا العام في المصليات المخصصة لتأدية الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، وذلك من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافات التباعد الجسدي والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالحجز للعمرة والصلاة عبر تطبيق “اعتمرنا” وتحميل وتفعيل تطبيقَي “توكلنا” و”تباعد”، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، وذلك في مواقع مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، ومصليات الدور الأول من توسعة الملك فهد، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحتها الخارجية والساحة الشرقية، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين، وتخصيص مصليات بالدور الأول لأداء سنة الطواف.
وأعلنت تسخير كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين هذا العام بإجمالي ٩٣٢٢ من الكوادر البشرية موزعين بنسب محددة على خمس ورديات، كما حرصت في دليل وسياسات خطة الطوارئ على تنظيم أخذ اللقاح والفحص الدوري لجميع العاملين والعاملات بالمسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه سيجري غسل وتعقيم المسجد الحرام ١٠مرات يومياً بما يقارب 60 ألف لتر من مواد التطهير الصديقة للبيئة وأكثر من 86 ألف لتر ماء وما يزيد على ٢٧٠معدة ومضخة وجهاز تعمل معاً من أجل تهيئة مناخ صحي وتعبّدي آمن لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتم توزيع وجبات الإفطار الفردي بالتعاون مع إمارة منطقة المكرمة ممثلة في لجنة الرفادة والسقاية، مع التأكيد على منع إدخال وجبات السحور.