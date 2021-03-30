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أخبار محلية > ترقية 1553 فرداً من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات
30/03/2021   7:08 م

ترقية 1553 فرداً من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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قرر مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء محمد بن سعيد القرني، ترقية 1553 فرداً من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اعتباراً من تاريخ (1 / 8 /1442هـ)، وبمختلف الرتب العسكرية.

وأعرب اللواء القرني عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على دعمه لمنسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية، والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مثمنا توجيهاته ومتابعته لمهام وأعمال منسوبي مكافحة المخدرات. وفق “أخبار 24”.

وهنأ القرني منسوبي المديرية من الأفراد المترقين، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

ترقية 1553 فرداً من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات

أخبار محلية
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