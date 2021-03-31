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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الإعلام المكلف يوضح وضع مخططات شمال الرياض بعد إيقافها
31/03/2021   10:13 م

بالفيديو.. وزير الإعلام المكلف يوضح وضع مخططات شمال الرياض بعد إيقافها

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قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء)، إنه لا شك أن هناك من تأثر من قرار إيقاف مخططات شمال الرياض، إلا أنه إذا نُظر للمصلحة العامة، سنجد أن القرار يعمل لصالحها، وهي تفوق المصلحة الخاصة.

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي، أن المحصلة في النهاية تعود على مدينة الرياض والمملكة ككل، خاصة بعد أن أعلن ولي العهد أن الرياض ستكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وأنها الآن في مرحلة إعادة تخطيط وتنظيم وتوزيع، فبالتالي سيتضرر البعض، لكن المصلحة الأكبر والأعم على المدى الطويل ستكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه حسب ما يعلم فإنه خلال الأسابيع القادمة ستقوم الهيئة الملكية لتطوير الرياض بالإعلان والإفصاح عن آخر مستجدات هذا الموضوع.

بالفيديو.. وزير الإعلام المكلف يوضح وضع مخططات شمال الرياض بعد إيقافها

أخبار محلية
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