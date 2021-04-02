“واتساب” يعيد ميزة تحويل الأموال للواجهة مجدداً

أعاد تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ميزته المنتظرة الخاصة بتحويل الأموال للنور مجددًا، بعد أن تعثر توسيع نطاق استخدامها لفترة بسبب اعتراض بعض الدول المُجربة لها.
وتعتزم الشركة توسيع نطاق استخدام ميزة تحويل الأموال، بعد أن بدأت تجربتها في البرازيل خلال العام الماضي، قبل أن يتوقف العمل بها هناك بسبب اعتراض البنك المركزي، لأسباب تتعلق بالمنافسة وبيانات المستخدمين.
وتعتمد التقنية على نظام الند بالند، وتتيح للمستخدم إرسال الأموال لشخص آخر مباشرة عبر بطاقات دفع فيزا وماستر فقط. وفق “أخبار 24”.
وكان تطبيق التراسل الأكثر انتشارًا على مستوى العالم قد اختار البرازيل لتكون أول الدول المجربة لهذه الميزة، وذلك لكونها ثاني أكبر الأسواق استخدامًا لخدمات “واتساب” بعد الهند.