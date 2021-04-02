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أخبار محلية > بسبب تزايد الإصابات بكورونا.. الإعلامي جبريل أبو ديه يخرج عن النص في نهاية النشرة على “الإخبارية”
02/04/2021   10:22 م

بسبب تزايد الإصابات بكورونا.. الإعلامي جبريل أبو ديه يخرج عن النص في نهاية النشرة على “الإخبارية”

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خرج الإعلامي جبريل أبو ديه عن النص، اليوم الجمعة، في بعد انتهائه من تقديم النشرة على قناة الإخبارية، وذلك تعليقًا على ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقدم أبو ديه نصائحه للمشاهدين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والحرص على عدم تفشي الفيروس، قائلًا: “ما هكذا تورد الإبل.. إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة.. اللهم سترك”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الحالات في المملكة إلى 391325 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي العدد إلى 6684 حالة منذ بداية الجائحة.

وفق “أخبار 24”.

بسبب تزايد الإصابات بكورونا.. الإعلامي جبريل أبو ديه يخرج عن النص في نهاية النشرة على “الإخبارية”

أخبار محلية
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