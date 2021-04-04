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أخبار محلية > مشهد مؤثر.. مواطن يُحضِّر مفاجأة لابن شقيقه ويجمعه بوالده المسافر منذ شهور
04/04/2021   2:20 م

مشهد مؤثر.. مواطن يُحضِّر مفاجأة لابن شقيقه ويجمعه بوالده المسافر منذ شهور

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حضّر مواطن من الجوف مفاجأة سارة لابن شقيقه، وذلك باصطحابه دون أن يدري للقاء والده الذي غاب عنهم لعدة شهور لأجل إجراء عملية زراعة كلية.

وأظهر مقطع المواطن أحمد الحموان وهو يصطحب الطفل “عبدالواحد” في سيارته يوم أمس الأول (الجمعة) حيث أخذه للعب بـ”الدبابات” ومن ثم أخبره بأنه سيصحبه معه إلى المطار لاستقبال أحد أصدقائه.

وكان المواطن على اتفاق مع والد الطفل بأن ينتظرهما في أحد المقاهي، وعندما دخل الطفل للمقهى لشراء بعض الحلويات فوجئ بوالده جالساً بالداخل، ليعدو إليه حيث احتضنا بعضهما بشوق شديد في مشهد عاطفي مؤثر.

وأوضح المواطن أحمد لـ”أخبار 24″ أن شقيقه “عبدالله الحموان” سافر إلى الرياض قبل شهور لإجراء عملية زراعة كلية، حيث أجريت العملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وكانت المتبرعة شقيقتهم “نوف”، لافتاً إلى أن العملية تكللت بالنجاح وأنهما كلاهما بخير.

 

مشهد مؤثر.. مواطن يُحضِّر مفاجأة لابن شقيقه ويجمعه بوالده المسافر منذ شهور

أخبار محلية
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