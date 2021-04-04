بعد 388 يوماً.. 5 تواريخ تحكي تعليق حضور الجماهير في ملاعب المملكة ثم عودتهم

شهدت مباراة المنتخب الوطني مع فلسطين، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز المنتخب بخماسية، عودة الجماهير استثنائيا إلى الملاعب، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ووثق تاريخ المباراة يوم 30 مارس 2021 مرور 388 يوما منذ قرار تعليق حضور الجماهير للملاعب في 6 مارس 2020م ثم تعليق النشاط الرياضي في المملكة في 15 مارس العام الماضي.
ومثلت 5 تواريخ المشهد الرياضي خلال عام كما يلي:
– 6 مارس 2020: تعليق الحضور الجماهيري في المنافسات الرياضية بجميع الألعاب.
– 15 مارس 2020: تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات.
– 21 يونيو 2020: رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية.
31 مارس 2021: دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب وفلسطين لمن يظهر باسم محصن عبر توكلنا.
17 مايو 2021: حضور المنافسات الرياضية لمن تلقوا لقاح كورونا بنسبة 40% من سعة الملاعب، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.
وفق “أخبار 24”.