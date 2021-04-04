“جامعة القصيم” تصدر بياناً توضيحياً حول تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية

أصدرت جامعة القصيم اليوم (الأحد) بياناً توضيحياً حول تكدس عدد من الطالبات دون مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح عميد كلية العلوم والآداب في جامعة القصيم، الدكتور فريد الزامل، أن تكدس الطالبات كان بسبب التجمع أمام مدخل المبنى للتأكد من تفعيل تطبيق “توكلنا”، وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب، مشيراً إلى أنه تم معالجة ذلك في حينه.
وأكد عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقاً للإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن الغرف الموجودة للعزل هي ضمن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية حال وجود أي اشتباه بين الموظفين.
أوضح سعادة الدكتور فريد الزامل عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة إنه إشارة إلى ما تم تداوله من تجمع لعدد من طالبات الكلية في ظل تطبيق الاحترازات، كان سبب التجمع أمام مدخل المبنى هو التأكد من تفعيل #تطبيق_توكلنا وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب وتم معالجة ذلك في حينه
— جامعة القصيم (@QassimUniv1) April 4, 2021
وفق “أخبار 24”.