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أخبار محلية > “جامعة القصيم” تصدر بياناً توضيحياً حول تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
04/04/2021   6:10 م

“جامعة القصيم” تصدر بياناً توضيحياً حول تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية

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أصدرت جامعة القصيم اليوم (الأحد) بياناً توضيحياً حول تكدس عدد من الطالبات دون مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب في جامعة القصيم، الدكتور فريد الزامل، أن تكدس الطالبات كان بسبب التجمع أمام مدخل المبنى للتأكد من تفعيل تطبيق “توكلنا”، وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب، مشيراً إلى أنه تم معالجة ذلك في حينه.

وأكد عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقاً للإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن الغرف الموجودة للعزل هي ضمن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية حال وجود أي اشتباه بين الموظفين.

وفق “أخبار 24”.

“جامعة القصيم” تصدر بياناً توضيحياً حول تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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