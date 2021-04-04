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أخبار محلية > الأمن العام: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر.. ولن نتهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية
04/04/2021   9:52 م

الأمن العام: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر.. ولن نتهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية

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وجه المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، اليوم الأحد، رسالة إلى الجميع بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن علينا المحافظة على المكتسبات والنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أننا لسنا بعيدين عن دائرة الخطر والتفشي السريع والمتزايد لأعداد الحالات.

وناشد جميع أفراد المجتمع بضرورة الحرص والمحافظة على المكتسبات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدًا أن الأمن العام لن يتهاون في متابعة ورصد وتطبيق الأنظمة على مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وفق “أخبار 24”.

الأمن العام: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر.. ولن نتهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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