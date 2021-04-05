أول رسالة من “ريجيكامب” للجماهير بعد وصوله إلى جدة لقيادة الأهلي

تحدث المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، البلجيكي لورينت ريجيكامب، فور وصوله إلى جدة اليوم الإثنين، من أجل تسلم مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال “ريجيكامب” في تصريحات فور وصوله جدة: “الفريق في وضع صعب ويجب علَي مشاهدة اللاعبين وإعادة الثقة لهم لأن الأهلي يملك لاعبين مميزين، ولا يستحق المكان الموجود فيه الآن”.
وتابع: “أقول لجمهور الأهلي إنني سأعمل كافة جهودي من أجل إعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها”، مشيرًا إلى أن “التوقيع لمدة 3 أشهر هو تحد بالنسبة لي.. بدأت عملي من الآن.. وسأكون موجودا في النادي ومع الفريق في أول فرصة ممكنة”. وفق “أخبار 24”.
وأنهى النادي الأهلي إجراءات وصول المدرب الروماني، من أجل الاستعداد سريعاً لمواجهة نادي الرائد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.