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أخبار محلية > متحدث “التجارة” يحذر من إعلان استغل صورته بطريقة مضللة
06/04/2021   8:12 ص

متحدث “التجارة” يحذر من إعلان استغل صورته بطريقة مضللة

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حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم (الإثنين)، من التعامل مع إعلان وصفه بـ”الكاذب والمضلل”، مبينًا أن الإعلان استغل صورته تحت اسم وهمي.

وأكد على خطورة التعامل مع هذا الموقع “المشبوه” الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية.

وجاء في الإعلان المضلل تصريح منسوب لوزارة التجارة بالبدء في تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين والتسجيل سيغلق خلال 48 ساعة . وفق “أخبار 24”.

متحدث “التجارة” يحذر من إعلان استغل صورته بطريقة مضللة

أخبار محلية
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