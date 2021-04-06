متحدث “التجارة” يحذر من إعلان استغل صورته بطريقة مضللة

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم (الإثنين)، من التعامل مع إعلان وصفه بـ”الكاذب والمضلل”، مبينًا أن الإعلان استغل صورته تحت اسم وهمي.
وأكد على خطورة التعامل مع هذا الموقع “المشبوه” الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية.
وجاء في الإعلان المضلل تصريح منسوب لوزارة التجارة بالبدء في تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين والتسجيل سيغلق خلال 48 ساعة . وفق “أخبار 24”.
نحذر من التعامل مع هذا الإعلان الكاذب والمضلل، والذي يستغل صورة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تحت مسمىً وهمي ، وهو : “بدء تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين سيغلق خلال 48 ساعة ”
ونؤكد على خطورة التعامل مع هذا الموقع المشبوه الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية . pic.twitter.com/PBGPLJSxj4
— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) April 5, 2021