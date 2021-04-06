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أخبار المناطق > بلدية بارق تعلن إيقاف استقبال المراجعين بسبب تزايد أعداد منسوبيها المصابين بكورونا
06/04/2021   3:57 م

بلدية بارق تعلن إيقاف استقبال المراجعين بسبب تزايد أعداد منسوبيها المصابين بكورونا

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نوهت بلدية محافظة بارق بإيقاف استقبال المراجعين، نظراً لتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين منسوبيها، مضيفة أن المعاملات سيتم إنهاؤها إلكترونياً وعن بعد، من قِبل الموظفين الإداريين إلى حين الانتهاء من تعقيم مقر البلدية.

وأكدت البلدية استمرار مراقبيها في الأعمال الميدانية والجولات الرقابية على المنشآت التجارية، ورفع التقارير اليومية، ورصد المخالفات البيئية والوقائية. وفق “أخبار 24”.

ودعت المراجعين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات من خلال الأرقام المخصصة للتواصل.

بلدية بارق تعلن إيقاف استقبال المراجعين بسبب تزايد أعداد منسوبيها المصابين بكورونا

أخبار المناطق
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