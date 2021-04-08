بالصور.. وفد من فرع جمعية انسان بالخرج في زيارة محافظ الدلم

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قام وفد من فرع جمعية انسان بمحافظتي الخرج والدلم بزيارة لسعادة محافظ الدلم الاستاذ فهد بن حميد وذلك من أجل اطلاعه على انجازات الفرع خلال العام الماضي .
وجرى خلال الزيارة طرح العديد من المشاريع التي ترعاها الجمعية .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج