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أخبار الخرج > بالصور.. وفد من فرع جمعية انسان بالخرج في زيارة محافظ الدلم
08/04/2021   11:08 م

بالصور.. وفد من فرع جمعية انسان بالخرج في زيارة محافظ الدلم

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قام وفد من فرع جمعية انسان بمحافظتي الخرج والدلم بزيارة لسعادة محافظ الدلم الاستاذ فهد بن حميد وذلك من أجل اطلاعه على انجازات الفرع خلال العام الماضي .

وجرى خلال الزيارة طرح العديد من المشاريع التي ترعاها الجمعية .

بالصور.. وفد من فرع جمعية انسان بالخرج في زيارة محافظ الدلم

أخبار الخرج
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