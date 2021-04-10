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أخبار محلية > الأرصاد: تنبيهات بسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بينها الرياض
10/04/2021   8:34 ص

الأرصاد: تنبيهات بسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بينها الرياض

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات باستمرار السحب الرعدية والرياح النشطة اليوم (السبت)، على عدة مناطق بينها الرياض.  

وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً.  

ونوه إلى أن أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية ستتأثر بنفس الحالة، مبيناً أن منطقة القصيم وخاصة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة ستشهد سحباً رعدية ممطرة حتى الساعة (12:00) ظهراً.وفق “أخبار 24”. 

الأرصاد: تنبيهات بسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بينها الرياض

أخبار محلية
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