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أخبار محلية > “الحج والعمرة” تتيح إمكانية إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بساحات الحرم
11/04/2021   7:11 م

“الحج والعمرة” تتيح إمكانية إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بساحات الحرم

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أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام – من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا- طبقًا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي إضافة إلى ما سبق إعلانه في شأن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للراغبين في ذلك ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية.

كما يأتي حرصًا على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك عام 1442هـ والإشراف على راحتهم مع الحرص والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” تتيح إمكانية إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بساحات الحرم

أخبار محلية
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