بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يدعو لتحديث اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لهذا السبب

دعا استشاري الأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، إلى تحديث اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المبنية على التركيب الجيني للفيروس الأصلي.
وقال الدكتور بلعاوي خلال مداخلة مع قناة “العربية”، إن الفيروسات تتحور لتتخطى مناعتنا، وليس هناك لقاح يقي من الفيروس بنسبة 100 %، لذلك يجب مواجهتها من خلال تحديث اللقاح وإضافة الفيروسات المتحورة الجديدة مثل الجنوب إفريقي وغيره.
وأضاف أن اللقاح الصيني الموجود تم تركيبه على الفيروس الذي نشأ في مدينة ووهان وليس على الفيروسات المتحورة التي حدثت بعد ذلك. وفق “أخبار 24”.
وحول إمكانية أخذ جرعات مختلفة من عدة لقاحات أثناء التطعيم للشخص الواحد، أوضح أنه لا يوجد ما يمنع ذلك حيث يتم أخذ الجرعة الأولى من لقاح معين والثانية من لقاح آخر.
استشاري الأمراض المعدية ضرار بلعاوي: الفيروسات تتحور لتتخطى مناعتنا.. ويجب تحديث اللقاحات المبنية على التركيب الجيني لفيروس #كورونا#العربية pic.twitter.com/weR38SywKT
— ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 12, 2021