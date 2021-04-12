نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > استشاري: على مرضى السكري اتباع هذه النصائح خلال الصيام والإفطار فوراً في تلك الحالة
12/04/2021   8:29 ص

استشاري: على مرضى السكري اتباع هذه النصائح خلال الصيام والإفطار فوراً في تلك الحالة

+ = -
495

قدم مُختص، عدة نصائح للمُصابين بداء السكري حول كيفية التعامل مع الصيام خلال شهر رمضان، مبيناً الحالة الطارئة التي يجب عليهم فيها الإفطار.  

وقال استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، إن هناك فئة من مرضى السكري يصعب عليها الصوم ومنهم مصابي النوع الأول من السكري، وبعض حالات سكري الحمل.    

ونوه إلى أن هناك حالة يجب على مريض السكري فيها الإفطار فوراً بتناول نصف كأس عصير فواكه أو قطع من الحلوى ومكعبات السكر، وهي شعوره بأعراض انخفاض السكري.    

وأضاف الجهني وفقاً لـ “سبق”، أن مرضى السكري يتطلب منهم زيارة الطبيب المُعالج قبل الدخول في الصوم؛ لعمل تقييم طبي شامل وتعديل جرعات وأوقات حقن الإنسولين أو الأدوية الفموية الخافضة للسكر.    

ولفت إلى أن مرضى السكري يحتاجون لتناول غذاء صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر الضرورية، بحيث يتم توزيعها على وجبتي الإفطار والسحور، مع وجود وجبة خفيفة بينهما.  

ونصح بالتركيز على الكربوهيدرات الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة كالأرز الأسمر والفاكهة والخضراوات والحبوب والبقوليات، مع تقليل الأطعمة المالحة والخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة والتمور.  

وحذر من تناول العصائر الصناعية والحلويات والمقليات والمعجنات، داعياً إلى استمرار ممارسة الأعمال اليومية المعتادة وتجنب الأعمال الشاقة أثناء النهار، مع ممارسة الرياضة خلال الليل. 

استشاري: على مرضى السكري اتباع هذه النصائح خلال الصيام والإفطار فوراً في تلك الحالة

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147098.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.