رد رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على سؤال حول مدى جواز حجز مكان في المسجد بصفة مستمرة.
وقال إنه لا يجوز للرجل أن يحجز موقعًا معينًا في المسجد بصفة مستمرة، وعدم الجلوس في مكان غيره.
وأكد أن الرسول ﷺ نهى عن ذلك بشكل واضح، قائلًا: “لا يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير”.
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام
للبحوث العلمية والإفتاء
(هل يجوز حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة ؟) pic.twitter.com/ukewaa0Xt2
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 12, 2021
وفق “أخبار 24”.