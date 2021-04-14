على بعد 7 دقائق من الحرم.. “سكني” يوفر أكثر من 16 ألف خيار سكني في المدينة المنورة

استعرض تطبيق “سكني” عدداً من المشاريع والمخططات السكنية في منطقة المدينة المنورة التي تضم أكثر من 16 ألف خيار سكني من الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح البرنامج أن عدد المشاريع السكنية تحت الإنشاء في منطقة المدينة المنورة 7 مشاريع توفر 8937 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل و”تاون هاوس”، بخيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأقساط شهرية ميسرة بالتعاون مع 18 جهة تمويلية، حيث تتجاوز مساحات تلك المشاريع 2,7 مليون م2.
وتحتضن المدينة المنورة 5 مشاريع سكنية تحت الإنشاء يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، تقع جميعها داخل نطاق الحرم المدني الشريف على بعد 7 دقائق منه في مواقع استراتيجية على شوارع رئيسية قريبة من الخدمات.
وتقع 3 من هذه المشاريع في ضاحية الدار السكنية التي تمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، وهي (مشروع “درة المدينة 1” الذي يضم 694 وحدة سكنية، ومشروع “درة المدينة 2” الذي يوفّر 1877 وحدة سكنية، ومشروع “الجوار” الذي يشتمل على 1464 وحدة سكنية).
وتضم المدينة المنورة كذلك مشروع “جادة السكب” الذي يوفر 2364 وحدة سكنية، أما المشروع الخامس فهو مشروع “بوابة طيبة” الذي يشتمل على 700 شقة سكنية، فيما تحتضن محافظة ينبع مشروعين هما “لؤلؤة الديار” الذي يضم 1182 تاون هاوس و”رواسن” الذي يوفر 656 وحدة سكنية.
كما يوفر تطبيق “سكني” 5 مخططات سكنية بـ 7586 أرضا يمكن حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر الرابط هــــــنا.
وفق “أخبار 24”.