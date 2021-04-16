الأهلي يفشل في أول اختبار مع ريجيكامب.. ويسقط بخماسية على يد الاستقلال

استهل النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بهزيمة قاسية على يد نادي استقلال طهران الإيراني بنتيجة 5-2، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتقدم نادي استقلال طهران بهدف مبكر للغاية في الدقيقة 5 من عمر المباراة، عن طريق، فارشيد إسماعيل بعد متابعة جيدة لركلة حرة مباشرة.
وفي الدقيقة 27 نجح النجم السوري، عمر السومة في تسجيل هدف التعادل للنادي الأهلي، بعدما سدد ركلة جزاء في شباك الاستقلال.
ومع بداية الشوط الثاني أجرى النادي الأهلي، تبديلاً بنزول علي الأسمري بدلاً من نوح الموسى في الدقيقة 46.
وفي الدقيقة 54 نجح محمد نضيري في تسجيل الهدف الثاني لنادي الاستقلال، في الوقت الذي كان يبحث خلاله الأهلي عن التسجيل.
وأجرى ريجيكامب تبديلاً في الدقيقة 64 بخروج عبدالرحمن غريب، ودخول حسين المقهوي في محاولة لتنشيط النواحي الهجومية.
وعزز مهدي غايدي تقدم الاستقلال، بهدف ثالث في شباك النادي الأهلي ليقرب فريقه من الحصول على النقاط الثلاث الأولى.
وحل البوسني الفيس ساريتش بدلاً من محمد آل فتيل في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
وحاول لاعبو الأهلي تسجيل الهدف الثاني، حتى نجح عمر السومة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79، لكن مهدي غايدي أنهى الأمور بهدف رابع في الدقيقة 86.
وفي الدقيقة 89 تمكن شيخ دياباتي من تدوين اسمه في سجل الأهداف، وأضاف الهدف الخامس لنادي الاستقلال.
وبهذه النتيجة تساوى الاستقلال مع الدحيل القطري في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الأهلي والشرطة العراقي في المركزين الثاني والثالث بدون نقاط.
وفق “أخبار 24”.