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أخبار محلية > هل يجب تبييت نية الصيام لكل يوم في رمضان؟.. الشيخ “الفوزان” يوضح
18/04/2021   8:19 ص

هل يجب تبييت نية الصيام لكل يوم في رمضان؟.. الشيخ “الفوزان” يوضح

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، مدى إلزام الشرع للصائم بأن يُبيت النية عند كل فجر خلال أيام شهر رمضان، أم يكون الاكتفاء بإعلان النية عند أول الشهر فقط.  

وقال الفوزان، إن هناك نيتين في هذه المسألة؛ نية عامة بإعلان صيام شهر رمضان في أوله، ونية خاصة بكل يوم وهو أن ينوي الصائم عند السحر بأنه سيصوم هذا اليوم منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس. 

 

وفق “أخبار 24”.

هل يجب تبييت نية الصيام لكل يوم في رمضان؟.. الشيخ “الفوزان” يوضح

أخبار محلية
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