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أخبار محلية > أدلة جديدة حول انتقال “كورونا” عبر الهواء وليس الأسطح
18/04/2021   8:19 ص

أدلة جديدة حول انتقال “كورونا” عبر الهواء وليس الأسطح

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توصل خبراء من ثلاث دول إلى أدلة ثابتة حول انتقال فيروس “كورونا” عن طريق الهواء وليس عبر القطرات أو الأسطح أو غيرهما.  

وأوضح 6 خبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، أن الأدلة التي تم جمعها حول انتقال العدوى عن طريق الجو ساحقة، بينما الأدلة التي تدعم انتقال القطيرات الكبيرة تكاد تكون معدومة.  

ووجهوا الدعوة لمنظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة العامة الأخرى إلى العمل على الحد من انتقال العدوى عبر الهواء.  

واعتبروا في البحث الذي تم نشره بمجلة “لانسيت” الطبية، أن تلك الطريقة في انتشار العدوى يمكن تسميتها بـ”النقل الصامت”، والتي تعد وسيلة رئيسية لانتشار المرض في جميع أنحاء العالم.   وفق “أخبار 24”.

ولفتوا إلى أنه يجب أن تشمل إجراءات التحكم في الفيروس التهوية، وتنقية الهواء، وتقليل الازدحام، وارتداء الكمامة في أي مكان في الداخل، مع الاهتمام بجودة الكمامة.

أدلة جديدة حول انتقال “كورونا” عبر الهواء وليس الأسطح

أخبار محلية
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