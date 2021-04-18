بالفيديو.. أمين لجنة مكافحة “كورونا”: موعد فتح الرحلات الدولية لم يتغير.. والمفاجآت واردة

قال أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس “كورونا”، الدكتور طلال التويجري، إن الموعد المُحدد لعودة الرحلات الدولية حتى الآن هو 5 شوال المقبل، مشيراً إلى أنه لا يستبعد وجود مفاجآت حول هذا الأمر.
وأضاف أن قرار عودة الرحلات الدولية يُراعي عدة اعتبارات، وتعمل الجهات المعنية على دراسة الأمر من كل الجوانب، موضحاً أن القرار له أبعاد ومسارات مختلفة وتتم دراسة ذلك حالياً لإعلان كل التفاصيل قبل الموعد المُحدد.
ونصح خلال إحدى حلقات برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، بعدم إقدام الشخص على السفر إلا لحاجة ضرورية في ظل استمرار انتشار الفيروس في مختلف الدول. وفق “أخبار 24”.
وحول مدى اشتراط أخذ اللقاح المُضاد قبل السفر، أوضح أن الاشتراطات الصحية التي ستضعها المملكة للسفر تتم دراستها حالياً لإعلانها قبيل فتح الرحلات الدولية، مبيناً أن الأمر لا يتعلق بالمملكة فقط لكن الدول الأخرى لديها أيضاً اشتراطات.
#المديفر يستقصي الإجابة الواضحة من د. #طلال_التويجري:
هل سيربط قرار السماح بالسفر بأخذ اللقاح؟#حكاية_كورونا_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/UgNqzruu2r
— الليوان (@almodifershow) April 17, 2021
#فيديو#المديفر يسأل د. #طلال_التويجري بوضوح عن موعد فتح السفر:
الخطوط السعودية تقول جهز شنطتك.. أجهز شنطتي أو لا أجهزها؟#حكاية_كورونا_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/56gF7SjHta
— الليوان (@almodifershow) April 17, 2021