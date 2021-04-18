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أخبار محلية > متحدث “الأرصاد”: الأمطار تتواصل.. ودرجات الحرارة ستكون متذبذبة
18/04/2021   8:17 ص

متحدث “الأرصاد”: الأمطار تتواصل.. ودرجات الحرارة ستكون متذبذبة

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توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن تستمر الحالة الجوية الماطرة حتى يوم غد (الإثنين)، مبيناً أن الحالة ستتأثر بها أجواء الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية.  

وأوضح القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تلك الحالة الربيعية الماطرة تأتي في إطار المرحلة الانتقالية قبل فصل الصيف، وستكون مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة.  

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستكون متذبذبة بين انخفاض وارتفاع خلال تلك الفترة، موضحاً أن المركز يتواصل مع كل الجهات المعنية لإبلاغهم بالحالات والظواهر الجوية المتوقعة للتعامل معها. 

 

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الأرصاد”: الأمطار تتواصل.. ودرجات الحرارة ستكون متذبذبة

أخبار محلية
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