صورة حديثة لولي العهد والأمير سلطان بن محمد بن مشعل

نشر حساب “صور آل سعود”، صورة حديثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز.
وكان المواطنون قد هنأوا عبر موقع “تويتر” أمس (السبت)، ولي العهد، بمولوده الجديد الذي أطلق عليه اسم عبد العزيز تيمنًا بجده الملك المؤسس.
صورة حديثة لسمو سيدي #ولي_العهد
الأمير #محمد_بن_سلمان وسمو الأمير
سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز
حفظهم الله ..❤️🇸🇦#ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/f5YET5Kf6B
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) April 17, 2021
وفق “أخبار 24”.