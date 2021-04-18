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أخبار محلية > صورة حديثة لولي العهد والأمير سلطان بن محمد بن مشعل
18/04/2021   1:54 م

صورة حديثة لولي العهد والأمير سلطان بن محمد بن مشعل

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نشر حساب “صور آل سعود”، صورة حديثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز.

وكان المواطنون قد هنأوا عبر موقع “تويتر” أمس (السبت)، ولي العهد، بمولوده الجديد الذي أطلق عليه اسم عبد العزيز تيمنًا بجده الملك المؤسس.

وفق “أخبار 24”.

صورة حديثة لولي العهد والأمير سلطان بن محمد بن مشعل

أخبار محلية
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