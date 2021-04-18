باحث ذكي والمشاركة على مواقع التواصل.. جديد تطبيق “مصحف الحرمين”

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محتويات تطبيق “مصحف الحرمين” الذي تم إطلاقه الأيام القليلة الماضية.
ويحتوي مصحف الحرمين على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى تسجيلات صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام 1441، كما يسعى التطبيق لإضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.
كما يحتوي أيضًا على تفسير ميسر للقرآن الكريم، كما يمكن استعراضه على مستوى السورة أو الآية أو بشكل كامل، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.
ويضم التطبيق محرك بحث دقيق في ألفاظ القرآن وتراكيبه، وهو يستطيع تجاهل الأخطاء الإملائية الشائعة مثل الهمزات والهاء والتاء المربوطة وغيرها، كما يضم فهرسًا يسهل على المستخدم التنقل داخل المصحف، سواء بالأجزاء أو بأسماء السور أو رقم الصفحة.
ويتميز بخاصية الإشارة المرجعية “الفاصلة” لمواضع التوقف على مستوى الصفحة، بالإضافة إلى خاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية واستعراضها في شاشة واحدة لسهولة الرجوع إليها.
ويدعم التطبيق نمط القراءة الليلية، والذي يساعد في راحة العين بالأماكن المظلمة، كما يتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية، سواء كان ذلك على مستوى الصفحة الكاملة أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
ويعمل فريق الترجمة الخاص بالتطبيق على ترجمة المحتوى لمختلف لغات العام، كما يعمل التطبيق على إضافة 10 لغات عالمية جديدة، يتوقع إصدارهم في تحديث جديد للتطبيق خلال الأيام القليلة المقبلة.