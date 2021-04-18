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أخبار محلية > خلال 3 أيام.. “إحسان” تُعلن تجاوز مبلغ التبرعات 300 مليون ريال
18/04/2021   11:02 م

خلال 3 أيام.. “إحسان” تُعلن تجاوز مبلغ التبرعات 300 مليون ريال

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أعلنت منصة “إحسان” اليوم (الأحد) تجاوز التبرعات حاجز الـ 300 مليون ريال، وذلك عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري التي أطلقتها يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت المنصة أنها استقبلت منذ تدشينها في شعبان الماضي أكثر من 3 ملايين زائر، وأسهمت في خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد حتى الآن، عبر أكثر من 200 جهة رسمية شريكة تُعنى بالقطاع الخيري، حيث تجاوزت تبرعات المحسنين لداخل المملكة ما نسبته 99 % من إجمالي التبرعات.

ولفتت إلى أنها أتاحت فرص التبرع خارج المملكة للحالات المُقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بناء على اختيار المتبرع نفسه لتلك الفرص.

وأشارت إلى أنه تعمل على دعم فرص التبرع والمشاريع الخيرية في مناطق المملكة كافة، وفي شتى مجالات العمل الخيري والإنساني، حيث تضم فرصا للتبرع في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الحملة الوطنية للعمل الخيري تواصل استقبال تبرعات المُحسنين خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة “إحسان”.

خلال 3 أيام.. “إحسان” تُعلن تجاوز مبلغ التبرعات 300 مليون ريال

أخبار محلية
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