ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الإثنين)، بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.
وخلال اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة ماجد القصبي، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون. وفق “أخبار 24”.
سمو #ولي_العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء #بريطانيا ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/QQDCDxRbkm
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) April 19, 2021