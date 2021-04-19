نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج
19/04/2021   4:58 ص

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

+ = -
326

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الإثنين)، بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر. 

وخلال اللقاء جرى استعراض العلاقات  الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة ماجد القصبي، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون. وفق “أخبار 24”.

 

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148497.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.