مسؤول بمجمع “إرادة”: أصغر حالة إدمان جاءتنا بعمر 11 عاماً.. وهذه حقيقة زيادة الحالات بين النساء

نفى المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد القحطاني، ما تردد حول تنامي ظاهرة إدمان النساء في المملكة، مشدداً على أن هذا الأمر غير صحيح.
وقال القحطاني خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المريضات المدمنات عددهن قليل، وبناء عليه يكتفي المجمع بوجود 7 أسرة فقط داخله مُخصصة للنساء.
ولفت إلى أن أصغر مريض دخل المجمع بسبب الإدمان كان طفل عمره يقارب من 11 أو 12 عاماً، مشيراً إلى أن أبواب المجمع مفتوحة للجميع ولا يحتاج العلاج داخله لواسطة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أنه يتم التعامل مع ملفات المرضى بشكل سري، موضحاً أن كل الملفات أصبحت إلكترونية وليست ورقية، ما سهل عمليات المتابعة لكل ما يدور داخل المجمع.
فيديو | المدير التنفيذي لمجمع #إرادة للصحة النفسية يؤكد: أصغر مدمن دخل المستشفى عمره 11 عاما.. وظاهرة إدمان النساء ليست موجودة لدينا#الراصد pic.twitter.com/chIQlWM5bz
— الراصد (@alraasd) April 18, 2021