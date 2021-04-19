نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مسؤول بمجمع “إرادة”: أصغر حالة إدمان جاءتنا بعمر 11 عاماً.. وهذه حقيقة زيادة الحالات بين النساء
19/04/2021   4:57 ص

مسؤول بمجمع “إرادة”: أصغر حالة إدمان جاءتنا بعمر 11 عاماً.. وهذه حقيقة زيادة الحالات بين النساء

+ = -
586

نفى المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد القحطاني، ما تردد حول تنامي ظاهرة إدمان النساء في المملكة، مشدداً على أن هذا الأمر غير صحيح.  

وقال القحطاني خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المريضات المدمنات عددهن قليل، وبناء عليه يكتفي المجمع بوجود 7 أسرة فقط داخله مُخصصة للنساء.  

ولفت إلى أن أصغر مريض دخل المجمع بسبب الإدمان كان طفل عمره يقارب من 11 أو 12 عاماً، مشيراً إلى أن أبواب المجمع مفتوحة للجميع ولا يحتاج العلاج داخله لواسطة. وفق “أخبار 24”. 

وشدد على أنه يتم التعامل مع ملفات المرضى بشكل سري، موضحاً أن كل الملفات أصبحت إلكترونية وليست ورقية، ما سهل عمليات المتابعة لكل ما يدور داخل المجمع. 

 

مسؤول بمجمع “إرادة”: أصغر حالة إدمان جاءتنا بعمر 11 عاماً.. وهذه حقيقة زيادة الحالات بين النساء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148498.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.