كيف تتعامل مع مماطلة المقاولين وماذا يجب مراعاته قبل التعاقد معهم؟.. مهندس يجيب

كشف مهندس معماري، عن كيفية التعامل مع مشكلة مماطلة المقاولين التي يعاني منها الكثير من المواطنين عند بناء مساكنهم وتشطيب المنازل، وما الذي يجب مراعاته عند التعاقد معهم.
وقال المهندس مساعد القفاري، إن على الشخص في البداية أن يسأل ويتقصّى عن المقاول الذي سيعمل في منزله، ويسأل عنه أشخاصاً تعامل معهم ويأخذ رأيهم فيه وفي ذمته وأمانته.
وأشار القفاري في لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه من الضروري أن يكون لك معرفة بشخص أو جهة على معرفة بالعامل والمقاول الذي سيعمل لديك حتى تتمكن من التواصل معه في حال مماطلته أو إغلاق جواله. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المهندس الأمين وكذلك العامل أو المقاول يخاف على سمعته، مضيفاً أنه لا بأس من الاطلاع على أعمال سابقة لهم إن أمكن من أجل الاطمئنان.
#فيديو
كيف تتعامل مع “مماطلة” المقاولين؟ وما هي النقاط التي يجب مراعاتها عند التعاقد معهم لتنفيذ أعمال بناء وتشطيب المنازل؟#مساعد_القفاري_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/1bRS859XYo
— الليوان (@almodifershow) April 19, 2021
م. #مساعد_القفاري_في_ليوان_المديفر
مشرف المشروع يوفر عليك جهد ووقت وإشكاليات التنفيذ مع المقاولين، وهكذا يمكن أن تحدد مقابل وأتعاب أعماله..#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/roX0epVkBM
— الليوان (@almodifershow) April 19, 2021