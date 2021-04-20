نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كيف تتعامل مع مماطلة المقاولين وماذا يجب مراعاته قبل التعاقد معهم؟.. مهندس يجيب
20/04/2021   4:31 ص

كيف تتعامل مع مماطلة المقاولين وماذا يجب مراعاته قبل التعاقد معهم؟.. مهندس يجيب

+ = -
807

كشف مهندس معماري، عن كيفية التعامل مع مشكلة مماطلة المقاولين التي يعاني منها الكثير من المواطنين عند بناء مساكنهم وتشطيب المنازل، وما الذي يجب مراعاته عند التعاقد معهم.  

وقال المهندس مساعد القفاري، إن على الشخص في البداية أن يسأل ويتقصّى عن المقاول الذي سيعمل في منزله، ويسأل عنه أشخاصاً تعامل معهم ويأخذ رأيهم فيه وفي ذمته وأمانته.  

وأشار القفاري في لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه من الضروري أن يكون لك معرفة بشخص أو جهة على معرفة بالعامل والمقاول الذي سيعمل لديك حتى تتمكن من التواصل معه في حال مماطلته أو إغلاق جواله. وفق “أخبار 24”. 

وأضاف أن المهندس الأمين وكذلك العامل أو المقاول يخاف على سمعته، مضيفاً أنه لا بأس من الاطلاع على أعمال سابقة لهم إن أمكن من أجل الاطمئنان. 

 

كيف تتعامل مع مماطلة المقاولين وماذا يجب مراعاته قبل التعاقد معهم؟.. مهندس يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148680.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.