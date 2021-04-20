نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “توكلنا” يضيف خدمة حجز موعد لتلقي لقاح “كورونا”.. وهذه خطوات الحجز
20/04/2021   4:31 ص

“توكلنا” يضيف خدمة حجز موعد لتلقي لقاح “كورونا”.. وهذه خطوات الحجز

+ = -
1288

أعلن تطبيق توكلنا المعتمد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إضافة خاصية جديدة تتيح إمكانية حجز موعد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.  

وأكد التطبيق أن الجميع يمكنه الآن حجز الموعد والمكان المناسب لتلقي اللقاح، وكذلك للتابعين والمكفولين من خلال 5 خطوات، ليصبح بالإمكان حجز الموعد عن طريق تطبيقي توكلنا وصحتي.  

وأوضح أن الخطوات الخمس لحجز موعد لتلقي اللقاح كالتالي:  

1- التوجه لخانة الخدمات ثم اختيار خانة لقاح كورونا.  

2- تحديد المستفيد سواءً المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، ثم اختيار حجز موعد كورونا.  

3- الإجابة عن الأسئلة الصحية.  

4- اختيار مركز التطعيم والوقت.  

5- تأكيد الموعد. 

"توكلنا" يضيف خدمة حجز موعد لتلقي لقاح "كورونا".. وهذه خطوات الحجز

وفق “أخبار 24”.

“توكلنا” يضيف خدمة حجز موعد لتلقي لقاح “كورونا”.. وهذه خطوات الحجز

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148673.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.