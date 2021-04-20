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أخبار محلية > بالفيديو.. أم التوأم السيامي اليمني تروي معاناتها أثناء رعايتها.. وتصف شعورها بعد توجيه الملك سلمان
20/04/2021   8:46 ص

بالفيديو.. أم التوأم السيامي اليمني تروي معاناتها أثناء رعايتها.. وتصف شعورها بعد توجيه الملك سلمان

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عبرت والدة التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين، عن فرحتها الشديدة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقل ابنيها إلى الرياض من أجل بحث إمكانية إجراء عملية فصل لهما. 

وقالت أم يوسف إنها كانت دائما تدعو الله تعالى أن يساعدهم في علاج ابنيها، وسعوا جاهدين للحصول على موافقة لنقلهما إلى المملكة، حتى تمت الاستجابة وصدر التوجيه الملكي. 

وأضافت في لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنها تعاني كثيراً مع ابنيها أثناء الرضاعة، فدائماً ما يستفرغان بسبب حالتهما الصحية غير المستقرة، كما أنها تستعين بأختها لحملهما حينما يبكيان.  وفق “أخبار 24”.

وقدمت الأم شكرها لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بنقل ابنيها للرياض من أجل العلاج، متمنية أن تكلل العملية بالنجاح ويمن الله عليهما بالسلامة والعافية.

 

 

بالفيديو.. أم التوأم السيامي اليمني تروي معاناتها أثناء رعايتها.. وتصف شعورها بعد توجيه الملك سلمان

أخبار محلية
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