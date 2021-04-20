بادرت جمعية البر الخيرية بالشرائع في مدينة مكة المكرمة، إلى تحقيق حلم مواطنة أرملة تعول 8 أبناء، بأن تمتلك عربة طعام متجولة “فود ترك”؛ لتتمكن من الإنفاق على نفسها وعلى أبنائها.
وفتحت الجمعية الباب لأهل الخير لإرسال تبرعاتهم من أجل تحقيق رغبة المواطنة أم نورة، وتمكنت من جمع مبلغ 25 ألف ريال قيمة العربة التي منحت للمواطنة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد الزهراني، إن مشروع أم نورة هو باكورة لمشاريع نوعية تستهدف نقل الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء، مشيراً إلى أن الجمعية ستستمر في هذه البرامج.
من جانبها، قدمت أم نورة شكرها لجمعية البر بالشرائع ولكل مَن ساهم بالتبرع ووقف معها حتى حققت حلمها وطموحها، مؤكدة أنها لن تنسى وقفة الجميع معها سائلة الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
وفق “أخبار 24”.