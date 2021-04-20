شاهد.. واجب ديني ووطني لمنسوبات شؤون الحرمين في خدمة قاصدات المسجد الحرام

تبذل منسوبات شؤون الحرمين جهودًا كبيرة للإسهام في خدمة المعتمِرات والمصلِّيات في المسجد الحرام.
ولم يدخرن أي جهد في تقديم يد العون لقاصدات المسجد الحرام، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههن خلال تأدية المناسك والصلوات.
ورصد مقطع فيديو قيام الكوادر النسائية بواجبهن في خدمة المعتمرات والمصليات في المسجد الحرام، وأظهر قيامهن بالإجراءات الأمنية بتفتيش حقائب قاصدات المسجد، فضلا عن مساعدتهن وتوجيههن نحو مقاصدهن. وفق “أخبار 24”.
وأبان إشراف منسوبات شؤون الحرمين كذلك على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل قياس درجات الحرارة للمعتمرات والمصليات، بالإضافة إلى مراجعة الأوراق والبيانات اللازمة.
منسوبات #شؤون_الحرمين يبذلن جهودهن للإسهام في خدمة المعتمِرات والمصلِّيات في المسجد الحرام. #واس_عام pic.twitter.com/hS0G37oUFG
— واس العام (@SPAregions) April 20, 2021