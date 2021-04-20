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أخبار محلية > شاهد.. واجب ديني ووطني لمنسوبات شؤون الحرمين في خدمة قاصدات المسجد الحرام
20/04/2021   11:10 م

شاهد.. واجب ديني ووطني لمنسوبات شؤون الحرمين في خدمة قاصدات المسجد الحرام

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تبذل منسوبات شؤون الحرمين جهودًا كبيرة للإسهام في خدمة المعتمِرات والمصلِّيات في المسجد الحرام.

ولم يدخرن أي جهد في تقديم يد العون لقاصدات المسجد الحرام، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههن خلال تأدية المناسك والصلوات.

ورصد مقطع فيديو قيام الكوادر النسائية بواجبهن في خدمة المعتمرات والمصليات في المسجد الحرام، وأظهر قيامهن بالإجراءات الأمنية بتفتيش حقائب قاصدات المسجد، فضلا عن مساعدتهن وتوجيههن نحو مقاصدهن. وفق “أخبار 24”.

وأبان إشراف منسوبات شؤون الحرمين كذلك على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل قياس درجات الحرارة للمعتمرات والمصليات، بالإضافة إلى مراجعة الأوراق والبيانات اللازمة.

شاهد.. واجب ديني ووطني لمنسوبات شؤون الحرمين في خدمة قاصدات المسجد الحرام

أخبار محلية
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