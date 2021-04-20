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20/04/2021   11:10 م

باهبري يوضح أسباب ارتفاع نوبات القولون العصبي في رمضان.. وهكذا يمكن تجنبه

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استعرض استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، اليوم الثلاثاء، عن أسباب زيادة نوبات القولون العصبي خلال شهر رمضان.

وأرجع ذلك إلى الطعام الذي يتناوله الإنسان في شهر رمضان، بالإضافة إلى قلة النوم والتوتر العصبي الذي تعيشه الأسر أثناء تحضير الطعام والشراب خلال الشهر.

وأكد أنه يمكن تجنب هذه النوبات من خلال الحصول على عدد ساعات مقبول من النوم وهدوء الأعصاب والابتعاد عن الانتقاد. وفق “أخبار 24”.

باهبري يوضح أسباب ارتفاع نوبات القولون العصبي في رمضان.. وهكذا يمكن تجنبه

طب وتداوي
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