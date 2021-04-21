أعلنت شركة “كروز” السعودية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء) اتفاقية مع شركة إم.إس.سي كروز، إحدى أكبر خطوط الكروز الخاصة في العالم؛ لإطلاق رحلاتها في البحر الأحمر والخليج العربي خلال فصل الشتاء من العام الجاري 2021.
بموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ سفينة “إم.إس.سي ماجنيفيكا” الإبحار ابتداءً من 13 نوفمبر انطلاقا من جدة في عدة رحلات مدة كلٍ منها سبعة أيام، ومن خلال هذه الرحلات سيتمكن ركَّاب السفينة من زيارة عدد من الموانئ والوجهات السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر.
وستتيح السفينة الفرصة للركاب الوصول إلى العلا، من خلال نقطة توقف أسبوعية في ميناء الوجه، إلى جانب الاستمتاع بحضور أول سباق فورمولا 1 الذي تستضيفه جدة في 5 ديسمبر.
كما ستبحر سفينة “إم.إس.سي فيرتوزا” وتزور الدمام بشكل أسبوعي من 2 ديسمبر إلى 24 مارس، وذلك ضمن برنامجها الشتوي في الخليج العربي ما سيتيح لركابها فرصة زيارة واحة الأحساء والعديد من الوجهات والمعالم السياحية المثيرة في المنطقة.
وقال العضو المنتدب لشركة كروز السعودية فواز فاروقي إن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة لزيادة أعداد السفن القادمة إلى المملكة في المستقبل، وستفتح الأبواب أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم ليكونوا ضمن أول من يحظى بفرصة استكشاف التراث السعودي وكرم الضيافة.
وأبان أنه يتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تنويع الاقتصاد الكلي للمملكة، وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى توفير فرصٍ لازدهار المجتمعات المحلية حول الموانئ التي تزورها سفن الكروز من خلال توفير فرصٍ وظيفية وتجارية خاصة بما يتعلق بأعمال الموانئ والأنشطة السياحية والترفيهية في الوجهات المختارة”.
وأوضح أن الشركة تستهدف توفير 50 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة من خلال قطاع الكروز حديث المنشأ بحلول عام 2035م.
وفق “أخبار 24”.