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أخبار محلية > “التعليم” تحصر منسوبيها الذين لم يتلقوا لقاح كورونا
21/04/2021   8:04 م

“التعليم” تحصر منسوبيها الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

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كشفت مصادر أن وزارة التعليم شرعت في حصر منسوبيها الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وذلك لضمان سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية في العام الدراسي القادم.

وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″، أن الوزارة خاطبت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حيال إعداد قوائم لكافة منسوبيها ممن لم يتلق لقاح كورونا تمهيداً لإبلاغهم لاحقًا بمراكز لقاحات منسوبي التعليم لتوجيههم لها وتلقي اللقاح لتنفيذ خطة العودة إلى المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

وبينت أن وزارة التعليم تسعى لحث كافة منسوبيها في القطاعين العام والخاص على أخذ اللقاح، والذي سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها من دخول مقارها، وضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية وسلامة منسوبي التعليم والكادر التعليمي والإداري.

“التعليم” تحصر منسوبيها الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

أخبار محلية
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